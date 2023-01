La Juventus celebra Agnelli: “Tredici stagioni da record, un’epopea straordinaria”

19 - I trofei vinti dalla Prima Squadra maschile in questi anni

10 - Le competizioni che le Juventus Women sono state capaci di mettere in bacheca dal 2017, anno di fondazione

102 - I punti della stagione 2013/14, il massimo per una squadra al termine di un campionato di Serie A.

0 - Le sconfitte dei bianconeri nel 2011/12, in cui la Juventus ha chiuso il campionato senza nemmeno una sconfitta (23V, 15N), l'unica squadra a riuscirci in Serie A in un campionato a 20 squadre.