La Juve riparte alla Continassa: "Guardare avanti è la parola d’ordine"

La Juventus è tornata in campo alla Continassa per l'allenamento domenicale. Dopo la pesante sconfitta di Napoli e il giorno di riposo concesso da Allegri in seguito al rientro dalla trasferta nella notte fra venerdì e sabato. "Subito guardare avanti è la parola d’ordine: giovedì all’Allianz inizia la Coppa Italia 2022/23" è quanto scrive il club sul sito ufficiale in riferimento all'ottavo di finale contro il Monza.