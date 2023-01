Del Piero, la Juventus e Allegri: "C'è una doppia opzione"

MILANO - Durante l'ultima punta del Club di Sky Sport Alessandro Del Piero è tornato a parlare della situazione della Juventus. L'ex leggenda bianconera, alla domanda sul clima che si vive in casa Juve non solo in ambito sportivo,ha risposto: "Si, queste cose si sentono. Poi a metà stagione con metà dirigenza che non c'è più. Sono cose che si avvertono anche a livello emotivo, visivo, di equilibri all'interno della squadra dove posso esserci dei cambi di potere o di tensione. Secondo me a fine anno bisognerà valutare il lavoro dei giocatori e di Allegri considerando tutte queste problematiche che poi hanno una doppia opzione. Da una parte possono darti una voglia di rivincita in più, non è facile tirarsi fuori quando sei sommerso da tante difficoltà, può essere che la squadra si ricompatti insieme ad Allegri e possa superare le avversità una alla volta, oppure che incrementi questa situazione di sbando che poi diventerebbe devastante. Quando si sbanda in una grande squadra di sbanda alla grande".