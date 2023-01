Juventus, inchiesta Prisma: udienza preliminare il 27 marzo

TORINO - L'udienza preliminare per l'inchiesta Prisma sui conti della Juventus è stata fissata per il prossimo 27 marzo, di fronte al giudice Marco Picco. A inizio dicembre la procura di Torino aveva chiesto il rinvio a giudizio per dodici persone, compreso il presidente dimissionario del club bianconero Andrea Agnelli. Come persone offese sono state individuate la Consob e l'Agenzia delle Entrate, che potranno chiedere di costituirsi parte civile; l'elenco comprende anche 29 cittadini, alcuni dei quali domiciliati presso l'associazione di consumatori Codacons che lo scorso ottobre aveva lanciato una "class action a tutela di tifosi e piccoli azionisti".