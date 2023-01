Juve, dopo la batosta di Napoli mai più senza Kean Fagioli, Miretti, & C

C'è un aspetto della batosta subita a Napoli che deve indurre la Juve a un'accurata riflessione. I ragazzi cresciuti nel vivaio bianconero, linfa vitale delle otto vittorie consecutive inanellate senza incassare gol, per scelta tecnica sono stati o comprimari o addirittura spettatori della durissima lezione di calcio impartita dalla capolista. Kean è entrato al 13' del secondo tempo, Iling e Miretti al 28' del secondo tempo, Soulé al 38' del secondo tempo, Fagioli è rimasto in panchina. Il rilievo non è di poco conto, se come sembra, il nuovo corso della Continassa prevede lo stop all'ingaggio di veterani onusti di gloria e foderati di milioni per fare largo ai giovani messi in mostra nella Primavera di Montero e nella Next Gen di Brambilla.