Rummenigge, i problemi della Juventus e la Superlega: “Ha sbagliato tutto”

"La Juventus ha dominato il calcio italiano per tanti anni, ha vinto 9 volte di fila lo scudetto. Vuol dire tutto. Calcisticamente è stata sempre una grande società, già ai miei tempi, fino ad oggi. Credo che la Juventus abbia sbagliato completamente a far parte della Superlega". Queste le parole di Karl-Heinz Rummenigge ai microfoni di Dazn per Supertele. "Per com'era organizzata, danneggiava il calcio europeo in modo gravissimo - continua -. Credo che il calcio debba essere rispettato come calcio. Ogni tanto pensiamo troppo al business. Io mi sono rifiutato di farne parte, amo troppo il calcio e sapevo sin dall'inizio che questa mossa sarebbe stata contro il calcio".

Rummenigge loda il Napoli

L'ex dirigente del Bayern Monaco traccia poi un bilancio sul campionato di Serie A e a proposito del Napoli commenta: "È una squadra molto forte, hanno fatto un mercato molto buono. A me piace anche mister Spalletti, sta facendo un grande lavoro. Si vede la mano del mister. Poi hanno distrutto la Juventus in maniera incredibile. Il calcio italiano è molto cambiato rispetto ai nostri tempi, ora meno catenaccio e più moderno, anche spettacolare. Sulla via buona, per me, il calcio italiano. Squadra da Champions? Il problema è che la vera Champions inizia adesso, nel gruppo hanno giocato alla grande, come altre squadre. Il Bayern ha vinto 6 partite su 6. La vera Champions inizia adesso, le partite complicate e difficili. Ma il Napoli in queste condizioni, com'è stato finora, può andare fino in fondo. Bisogna però avere più fortuna nel sorteggio. Favorito con l'Eintracht? No, non è sbagliato dirlo. L'Eintracht sta giocando bene nelle ultime due stagioni, non ha vinto per caso l'Europa League. È un avversario da rispettare, ma credo che il Napoli parta favorito".