Agnelli e la Juventus, le parole dell'addio: "Anni straordinari di onore e amore"

Andrea Agnelli saluta la Juventus. In attesa della nomina del nuovo presidente Gianluca Ferrero e del nuovo consiglio di amministrazione, il club bianconero ha postato sul suo profilo Twitter un video che rappresenta alcuni dei momenti più iconici dei leggendari 13 anni dell'ultima gestione, accompagnato dalle parole dell'ex presidente della Vecchia Signora: "Oltre ad amare ed avere sempre amato i colori di questo club. Mi sono sempre impegnato al massimo delle mie possibilità per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto dentro e fuori dal campo. Sono stati degli anni straordinari in cui ho avuto l’onore di presiedere questa società”. Infine, vengono riproposte anche le parole dell'iconico discorso fatto in occasione dell'inaugurazione dello Stadium nel lontano 8 settembre 2011: "Una leggenda che ha scaldato i cuori di intere generazioni. Una leggenda che supera amarezza e gioie. Una leggenda che supera i presidenti e i calciatori. Noi siamo la gente della Juve e saremo sempre uniti. Oggi e domani pronti a gridare assieme: Fino alla fine".