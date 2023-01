Juve, perché Elkann ha scelto Ferrero e Scanavino per vincere la partita più difficile

La previsione di Moggi

Stamane, Fabio Riva per Tuttosport ha intervistato il professor Mariano Protto, ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, titolare dei corsi di studio "Diritto amministrativo" e "Diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva". Qualora la richiesta di revocazione venisse accolta, Protto ha affermato che "alla luce dei nuovo documenti, la Procura federale potrebbe chiedere l'applicazione di sanzioni più gravi quali punti di penalizzazione (come nel caso Chievo) o, addirittura, ma sembra davvero difficile, la retrocessione per la prossima stagione". Secondo Luciano Moggi, intervistato da Radio Kiss Kiss durante il programma "La città nel pallone", "La Juve al massimo rischia uno o due punti di penalizzazione, ma la storia della retrocessione è una barzelletta! Agnelli? La famiglia è particolare e si fanno la guerra. Quando andai via l'avvocato della Juve patteggiò per la B incolpando noi”. Il 27 marzo, invece, il Giudice dell'udienza preliminare Marco Picco deciderà se rinviare a giudizio o decretare il non luogo a procedere a carico degli indagati nell'inchiesta Prisma: la Juve, intesa come persona giuridica, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio, Francesca Roncaglio, Enrico Vellano, Stefania Boschetti e Roberto Grossi.