Nasce la nuova Juve: quali saranno le prime mosse

Un inizio subito in salita per il nuovo Cda, che non avrà sicuramente il tempo di annoiarsi. Quarantotto ore dopo l’insediamento la Juventus sarà già nelle aule giudiziarie: a Roma il tribunale federale dovrà decidere se accogliere o respingere la richiesta di revoca parziale della sentenza di assoluzione del 2022 per le società, tra cui il club bianconero, coinvolte nel processo sulle plusvalenze. Sarà solo la prima tappa delle quattro battaglie giudiziarie (oltre a quella federale c’è l’inchiesta della Procura di Torino con l’udienza davanti al Gup Marco Picco fissata per il 27 marzo, quella della Consob e quella della Fifa) che Ferrero condurrà. La strategia difensiva vede il club pronto a controbattere in maniera forte e decisa su ogni questione perché pensa e crede di aver operato nella maniera giusta sui bilanci (questione plusvalenze e manovra stipendi) e vuole dimostrarlo.

Non solo le aule di tribunale

Ma non si fermerà alle aule di tribunale la missione del nuovo Cda bianconero: con Scanavino, amministratore di rigore, si cercherà di dare vita a una nuova gestione amministrativa. L’obiettivo è quello di razionalizzare i costi visto il rosso (238 milioni) dell’ultimo bilancio (quello del 2021-22 riscritto due volte dopo le indicazioni della Consob), senza tuttavia intaccare la competitività della squadra. Abbassare il monte ingaggi è fondamentale per arrivare alla sostenibilità economica: certi rinnovi onerosi non saranno più concessi, o si dovranno meritare sul campo, e Scanavino continuerà l’opera portata avanti già da Arrivabene e Cherubini. Si punterà sui giovani, che potranno dare linfa alla prima squadra ma essere anche merce di scambio o portare contanti in cassa per qualche colpo di mercato. Si cercherà anche di ottimizzare il brand e trovare un nuovo sponsor di maglia: non dimentichiamo che Scanavino è entrato nel gruppo Fiat occupandosi di marketing e promozione del marchio. L’accordo con Jeep, iniziato nel 2012-13 si concluderà nel giugno 2024 e, finora, non ci sono stati segnali di un possibile rinnovo.