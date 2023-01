Juventus, l'identikit del futuro ds. Da Massara a Campos: cosa serve sul mercato

Le priorità della Juventus, che da oggi avrà una presidenza e un Cda nuovi di zecca, vanno oltre le questioni di campo. Ma quelle andranno parimenti affrontate e non si può aspettare l’estate per scegliere come muoversi in tale direzioni e decidere quali profili professionali possano essere funzionali al progetto. Su tutti un ruolo che andrà coperto sarà quello del responsabile dell’area tecnica o del ds: come abbiamo più volte sottolineato, dipenderà anche dalla durata del percorso di Maurizio Scanavino quale amministratore delegato e direttore generale, con un occhio anche all’area prettamente calcistica. Ma servirà una figura di campo che risponda ai requisiti richiesti da un club che dovrà cambiare il modo di concepire e strutturare il mercato, l’area scouting, lo sviluppo della struttura tecnica. Non si potrà più pensare a una Juventus, per fare un esempio del passato, che si presenti dal Napoli con 90 milioni di euro per pagare la clausola di Higuain.