Juventus, Ferrero e Scanavino: primo discorso e obiettivi chiari

Appena eletto presidente della Juventus dal nuovo Cda bianconero, Gianluca Ferrero si presenta così alla stampa: "Ho assunto oggi incarico di presidente della Juventus con grande emozione ma anche con grande orgoglio. In questa mia prima uscita pubblica un pensiero di forte ringraziamento va a tutti i presidenti precedenti con alcuni dei quali ho passato pezzi della mia vita, in particolare con Andrea Agnelli che ha voluto regalarmi questa maglia. Spero di onorarla come merita. Grazie Andrea per il dono e la sorpresa. Un primo pensiero da presidente va ai tifosi, che sono sempre stati per la squadra forza e cuore. In assemblea ma anche ultimamente ho incontrato alcuni di loro e li ho trovati smarriti, dubbiosi, preoccupati del futuro del club. Per i tifosi voglio essere chiaro: ho assunto questo impegno con l’idea di dare il massimo per la Juve. Assieme al Cda e al nuovo ad lavoreremo per costruire un futuro della Juventus che sia pari a quello che è stato il suo passato, un passato glorioso che ne ha fatto la più vincente società italiana. Come sapete, nelle prossime settimane ci aspettano delle sfide per le quali come consiglio riteniamo di avere esperienza, competenza e determinazione per difendere la Juventus in tutte le sede competenti, penale, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione e rigore, senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato e sempre rispetteremo coloro che saranno chiamato a giudicarci, ma vogliamo uguale rispetto per poter discutere con serietà nelle sedi competenti quelle che sono state le motivazioni del nostro agire".