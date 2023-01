Agnelli, un addio all'altezza degli anni che l'hanno reso il più vittorioso nella storia Juve

In attesa, com'è giusto che sia qui si sottolineano i risultati sportivi della gestione di Andrea, già consegnati agli annali del calcio, mentre la decisione di lasciare il Cda di Exor e Stellantis denota senso di responsabilità, date le circostanze. Le teorie sulla Superlega, legate secondo l'ex presidente al rischio di marginalizzazione del calcio europeo rispetto alla Premier, sono state ribadite con convinzione di causa da uno dei tre promotori superstiti del progetto, nato e morto in meno di 72 ore nell'aprile 2021, sotto il peso della rivolta dei tifosi e dell'opposizione dei principali leader europei. Ora è stato riveduto e corretto, aspettando il verdetto della Corte Europea di Giustizia previsto a metà marzo e dopo il parere dell'avvocato della stessa che ha bocciato il ricorso presentato da Juve, Barcellona e Real. In materia di Superlega, Agnelli non avrebbe potuto dire altrimenti. Tuttavia, si presume che, congedandolo, i tifosi della Juve siano decisamente più legati ai fasti dei 19 titoli nazionali, fra i quali 9 scudetti consecutivi e dei 10 trofei vinti dalla Juve Women. Sono exploit più unici che rari. Per questo all'ex presidente spettano gli applausi degli azionisti. Il passato è stato sportivamente glorioso, il presente e il futuro, in campo e fuori dal campo, sono ricchi d'incognite, nell'anno del centenario agnelliano di proprietà juventina.