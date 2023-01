Juventus, Marchisio e la dichiarazione d'amore: "Cosa mi ha reso felice"

TORINO - Giorno di festa nel mondo bianconero, e non solo, per i 37 anni di Claudio Marchisio. L'ex centrocampista festeggia il compleanno e sui social si lascia ad una riflessione toccante, ovviamente sempre con la Juventus nel cuore. Nel giorno che segna le 37 candeline spente, il principino scrive: "Passano gli anni e ti chiedi davvero cosa ti ha reso felice e orgoglioso. Raggiungi il tuo sogno, lo vivi, vinci e perdi. Raggiungi determinate presenze che ti inseriscono in certe classifiche, con altrettanti trofei, complimenti, articoli e riconoscimenti. Poi... Ti chiedi cosa realmente ti ha reso felice e cosa tutt'ora ti rende felice". Che cos'è la felicità? Questo il dubbio al quale Marchisio cerca risposta postando una foto con la maglia della sua amata Juventus: "Ecco, proprio il giorno del mio compleanno ma non solo, continui a ricevere auguri, messaggi e soprattutto pensieri che non c'entrano nulla con quello che hai fatto in campo, con i gol e le emozioni che hai condiviso. Eccola qua la felicità: RICONOSCENZA".

Marchisio e la dichiarazione d'amore

Lo scrive in maiuscolo Marchisio cosa è per lui la felicità, la riconoscenza: "Lo sento e lo ricevo da tanti anni dalle persone che mi hanno vissuto nel calcio e soprattutto fuori. Oggi me lo dimostrate ancora di più, con tanti messaggi, abbracci per strada e molto altro. Se devo dare un consiglio a un/a giovane ragazzo/a è questo. Cercate di realizzare il vostro sogno ma nello stesso tempo, cercate di lasciare alle persone che contano davvero per voi, quello che siete veramente. Senza limiti, senza barriere, senza freni". Una dichiarazione d'amore ai tifosi, ai sostenitori, al calcio e alla sua Juventus con la quale il piccolo Claudio è diventato un uomo: "Buon compleanno a me e grazie a tutti voi per quello che continuate a farmi vivere".