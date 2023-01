Juventus, Pogba misterioso sui social: segnale per il ritorno? "Non rovinare il presente..."

Il rientro di Paul Pogba in campo con la Juventus è un evento che tutti i tifosi aspettano ormai da tempo. Il francese, che in stagione non ha ancora giocato un solo minuto, sembra comunque avvicinarsi sempre di più a tornare a vestire la maglia n.10 della Vecchia Signora . Il centrocampista negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi in gruppo e ha preso parte a un test congiunto della durata di 45 minuti con il Fossano per mettere minuti nelle gambe.

Pogba, indizio social sul rientro?

Paul Pogba ha inoltre postato su Instagram una storia di difficile interpretazione, scrivendo: "Non rovinare mai il presente per un passato che non ha futuro". A primo impatto potrebbe sembrare un messaggio in codice sull'imminente rientro, e tra i tifosi c'era chi sognava di poterlo vedere in campo già nel match di Coppa Italia contro il Monza di Palladino. Sogni svaniti subito, dopo la diramazione della lista dei convocati per la partita dell'Allianz Stadium dove il francese risulta ancora indisponibile. Il messaggio misterioso inviato da Paul resta comunque da decifrare, in quanto potrebbe trattarsi anche di un riferimento alle sue ultime vicende familiari.