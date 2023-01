Juventus fuori dalle coppe europee? Ora c'è il pericolo Uefa

La Juventus, da pochi giorni rinnovata in un Cda all’insegna del “governo tecnico”, si è presentata all’appuntamento con l’abito più adatto all’occasione. Ma quello di ieri a Roma, presso la Corte di Appello della Figc, non è stato che il primo di una lunga serie di impegni sul fronte della giustizia . Nulla di imprevisto per gli esponenti del nuovo corso griffato Ferrero e Scanavino, un nuovo corso perfettamente preparato ad affrontare le molteplici battaglie legali in corso e in procinto di germogliare : quelle legate alla giustizia sportiva, quelle inerenti la giustizia ordinaria e quelle invece associate all’ambito Uefa.

Giustizia sportiva

Ecco, la giustizia sportiva. La più celere ad azionare i propri motori e, dunque, la prima ad esprimersi. L’ha fatto nella serata di ieri, per la prima e non per l’ultima volta. Perché, lo scorso 22 dicembre, la Procura Figc aveva appunto chiesto la revocazione del già celebrato processo sulle plusvalenze. E perché pochi giorni prima, il 29 novembre, aveva invece aperto un’inchiesta sull’altro filone dell’indagine, quello inerente la cosiddetta “manovra stipendi”. Un versante su cui la giustizia sportiva deve ancora esprimersi, con la possibilità – a giudicare da come soffia il vento – di altri punti di penalizzazione a carico della squadra. Già in questa stagione, già a gravare sulla rivoluzionata classifica odierna. Al saldo, naturalmente, dell’esito dello scontato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per l’iter sulle plusvalenze celebrato ieri.