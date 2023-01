Allegri, orgoglio Juve: "Il -15? L'opportunità di fare una stagione straordinaria"

TORINO - "Vediamo il -15 come l'opportunità di fare una stagione straordinaria. Ci sono sessanta punti a disposizione", punta sull'orogoglio bianconero, Massimiliano Allegri parlando in conferenza alla vigilia del big match contro l'Atalanta e il giorno dopo la sentenza della Corte Federale con la stangata dei 15 punti di penalizzazione che ha retrocesso la Juve al 10° posto in classifica e lontana dalla battaglia per l'Europa. Il tecnico livornese ha voluto parlare di campo, della situazione degli infortunati in vista della trasferta di Bergamo, ma ha espresso anche il suo parere sulla sentenza che ha complicato il cammino della sua squadra in questo campionato di Serie A.

Allegri: "Cuadrado torna, Pogba e Vlahovic..."

Allegri parla in conferenza stampa e ci tiene a fare il punto nel day after del -15: "Domani una partita importante per chiudere il girone di andata nel migliore dei modi. Dopo ieri bisogna ricompattarsi ancora di più tutti. Profilo basso, noi siamo qui per questo, dobbiamo solo pensare al campo. Il -15 non cambia assolutamente niente, noi dobbiamo fare punti. Domani partita difficile perchè l'Atlanta sta giocando bene e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi. Una vittoria ci permetterebbe di agganciare il 7° posto e noi dobbiamo fare un passettino alla volta. Poi ci sarà Europa League, Coppa Italia, noi dobbiamo continuare a lavorare con il profilo basso". Il tecnico guarda al futuro facnedo il punto sugli infortunati: "Noi dobbiamo lavorare nel migliore dei modi. Settimana prossima avremo a disposizione Pogba e Vlahovic. Domani tornerà Cuadrado. Dobbiamo continuare a lavorare per non avere rimpianti. Da queste situazione solitamente si esce rafforzati, bisogna vincere le partite sul campo. Cerchiamo di arrivare adesso al settimo posto e poi vediamo. Rabiot sta bene".