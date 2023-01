Juventus penalizzata, le reazioni dal mondo bianconero: "Insieme più forti"

Tutti uniti per rispondere sul campo: i giocatori della Juventus si sono espressi sui social, mostrando grande vicinanza alla squadra. Messaggi forti, che sono arrivati da tutto il mondo bianconero, anche da parte di ex giocatori come Chiellini e Marchisio . Il -15 in classifica ha rafforzato ulteriormente il concetto di famiglia.

Le reazioni dal mondo Juve: i post social

"Questa mattina mi sono svegliata ancora più juventina" ha scritto Martina Rosucci su Instagram, con tanto di foto in bianco e nero a rafforzare il messaggio. Parole condivise nello spogliatoio delle Women, come si può notare anche dagli altri messaggi. "Non c'è orgoglio più grande che indossare questa maglia", queste le parole di Lisa Boattin. Ancora più diretto ed emblematico il post di Cecilia Salvai: due cuori, uno bianco e uno nero, che si stringono la mano.

Molti giocatori in questi anni sono passati dalla Next Gen alla prima squadra. Un percorso di riconoscenza, come quella che ora hanno mostrato i giovani talenti. Da Fagioli a Soulé, fino ad arrivare ad Iling: "Insieme più forti. Più forti e pronti che mai". Poche parole e un unico pensiero che porta il nome della Juventus.