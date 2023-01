Plusvalenze, i 44 minuti di Chinè: 42 sulla Juve e 2 di saluti e convenevoli

“F.C. Juventus Spa: penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva”. Quindici punti. Quindici. Più di quelli che aveva chiesto il Procuratore federale (9). E pure le inibizioni temporanee ai dirigenti bianconeri (con richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa) sono state inasprite rispetto alle richieste sanzionatorie: 30 mesi all’ex dg Fabio Paratici, 24 all’ex presidente ed ex ad Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, 16 al direttore sportivo Federico Cherubini, 8 all’ex vice-presidente Pavel Nedved e agli ex manager Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniele Marilungo, Francesco Roncaglio. E gli altri 8 club e 45 dirigenti coinvolti? Nulla. Liberi tutti: “Codesta Corte federale d’Appello respinge per il resto il reclamo della Procura Federale”. Quasi che la Juventus se li sia venduti e comprati da sola, i calciatori.

Chiné e quei 42 minuti su 44 Era la Juventus, del resto, che aveva messo nel mirino il commendatore Giuseppe Chiné da Bovalino: componente della Procura Federale Figc dal 2004, ne è diventato responsabile nel 2019 (i tifosi bianconeri magari lo ricorderanno per la squalifica fatta comminare a Gigi Buffon per una bestemmia). Aveva avanzato istanza di revocazione della sentenza del 17 maggio scorso, in cui erano stati prosciolti 59 dirigenti e 11 società, tornando alla carica (forte della presa conoscenza degli atti dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino) tirando in causa questa volta 9 club e 52 dirigenti. Ma... Ma nei suoi 44 minuti di durata del primo intervento, in audizione, per ben 42 minuti soltanto di Juventus ha parlato. Gli altri due? Saluti e convenevoli. E’ stato veemente, efficace. Ha convinto gli altri più ancora che se stesso, in un certo senso, visto che la Corte federale d’Appello è poi stata maggiormente severa di lui. Per quasi un quarto d’ora ha parlato con trasporto sottolineando la gravità della condotta bianconera, sottolineando che di fatto la Juve ha truccato i campionati perché ha rinforzato l’organico comprando e pagando giocatori grazie a bilanci artefatti. «La Juventus in classifica deve finire dietro la Roma, fuori dalla zona delle Coppe europee!». Chi lo ascoltava, ipotizzava si volesse arrivare a una richiesta di retrocessione, addirittura.