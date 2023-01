Juve, Allegri è l'appiglio giusto. Ecco perché

Il tecnico ha parlato bene in conferenza: attaccamento alla maglia e pragmatismo sono ciò ce serve in questi momenti. Si potrà discutere su certe sue scelte tecniche, ma la sua serenità è fondamentale in questo momento

Fabio Riva 21 . 01 . 2023 14:36 2 min JuventusAllegripunti

Juventus Tutte le notizie sulla squadra TORINO - Bravo Massimiliano Allegri, n conferenza sta ha detto nulla di più e nulla di meno di ciò che serve in situazioni clamorose come quella che sta vivendo adesso la Juventus. Niente attacchi al sistema, niente alibi, niente lamentele bensì tanto pragmatismo e attaccamento alla maglia. Ottimismo, peraltro. Dettato da quel sano convincimento - che ormai trapela sempre più spesso dalle parole del tecnico bianconero - di poter e dover trasformare le disavventure in opportunità. CRITICHE Si potrà discutere all’infinito sui principi di gioco, sula tattica, sulle scelte dei titolari… ma è indubbio, e tutti concorderanno, il fatto che come pochissimi altri Allegri sa trasmettere serenità e padronanza della situazione sempre e comunque Guarda la gallery Juventus-Atalanta, la probabile formazione di Allegri SEGNALE Paradossalmente, fino a pochi mesi fa, era davvero ad un passo dal retrocessione.si ipotizzava che potesse non “mangiare il proverbiale panettone”. Invece, al contrario, è l’unico che è ancora a attovagliato al desco bianconero. Tutto intorno c’è stata la rivoluzione. Peraltro è l’unico uomo di calcio in un “governo tecnico”. E’ uno degli allenatori più titolati d’Italia, nonchè tra i più richiesti all’estero negli ultimi tempi (ha rifiutato le proposte dell’Arsenal, del Chelsea, del PSG, del Real Madrid): il fatto che sia così legato alla Juventus rappresenta una garanzia sull’ambizione della società è un messaggio importante anche all’esterno. Da non perdere Tutte le news di Juventus

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi