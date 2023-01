Vlahovic alza la voce: "Non ci fate paura, noi siamo la Juve"

TORINO - Dusan Vlahovic, prossimo al rientro come annunciato da Allegri in conferenza stampa, alza la voce sui social all'indomani della pesantissima penalizzazione comminata alla Juventus dalla Corte Figc nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze. Un messaggio colmo d'orgoglio quello pubblicato - a corredo di due foto, una personale ed un abbraccio di gruppo - sul proprio account Instagram, immediatamente premiato con una pioggia di like e commenti: "Non abbiamo paura di qualche punto in meno in classifica. Non abbiamo paura di rimboccarci le maniche. Non abbiamo paura dei nostri avversari. Non dobbiamo avere paura di niente. Perchè quando penseranno che siamo caduti, ci rialzeremo più forti di prima. Questi siamo noi, questa è la Juventus", la didascalia scritta dal bomber serbo, con accanto due cuori, rigorosamente uno bianco ed uno nero.