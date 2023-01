La Juventus e l'offerta incredibile: "Con l'Atalanta -15%". Il web non perdona

Post sbagliato nel momento sbagliatissimo quello pubblicato dai profili social ufficiali della Juventus che, in vista della partita di campionato contro l'Atalanta, ha fatto pessima pubblicità ad una promozione nata in realtà per far felici i tifosi. Si legge: "Scopri come essere allo Stadium con la promo Winter Break", con tanto di foto di un sorridente Milik e un grande "-15%" in bella mostra. La connessione con i 15 punti di penalizzazione appena inflitti al club è stata istantanea, così come i primi commenti dei fan increduli.

I commenti dei tifosi al -15%

Tra gli innumerevoli commenti al post di tifosi bianconeri e non c'è chi stenta a crederci ("Dai non è vero questo post"; "Ditemi che è un profilo fake! Che quel -15% è fake"), chi prova a dare qualche tardiva dritta ("Non potevate mettere -10% o -20%, no eh?! Ma ce la fate?!?!"; "Fare uno sconto del -15% in questo giorno mi sembra un vero colpo di classe…complimenti") e chi non resiste all'insulto ("15%? Ma il vostro capo del marketing chi è? Topo Gigio?"; "Fate -16% vi prego non prendetevi per il....").