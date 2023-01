Lady Bonucci, capitana Juve: che difesa sui social. E quel post fake su Leo…

"Non è la forza, e nemmeno la storia. Non è la fragilità come non è l’invincibilità. Non è l’infallibilità. Non è la presunzione come non è la perfezione. Il carisma è ascendente e non è coerente. Il carisma non si declassa, non si impolvera, non si inquina. Il Carisma è. Ieri, oggi, domani". E' questo il messaggio pubblicato da Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, su Instagram, in supporto alla Juventus in questo momento di difficoltà.