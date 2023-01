Juventus, la Uefa non molla sul fair play. E a marzo la Superlega…

L’Uefa ha già aperto, il 1° dicembre, un’indagine nei confronti della Juventus per la potenziale violazione del fair play finanziario in seguito all’inchiesta Prisma (di cui parliamo nel pezzo sotto) condotta dalla magistratura torinese e all’indagine della Consob. A Nyon restano vigili sulle vicissitudini giudiziarie bianconere e non è escluso che, nel momento in cui vengono depositate le motivazioni della sentenza della Corte d’appello federale (entro dieci giorni da venerdì), l’Uefa decida di aprire un altro filone d’indagine. Sul fronte europeo, però, le tempestiche appaiono decisamente più lunghe rispetto a quelle delle giustizia sportiva italiana.