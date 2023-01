Juventus-Atalanta, i convocati di Allegri: ritorna Cuadrado e c'è Rabiot

La Juventus si appresta ad affrontare l'Atalanta nel match valevole per la 19ª giornata di Serie A. All'Allianz Stadium i bianconeri, dopo la clamorosa penalizzazione di 15 punti, cominceranno a provare a risalire la classifica che attualmente li vede alla 10ª posizione in campionato con 22 punti. Per farlo, contro i bergamaschi di Gasperini Massimiliano Allegri tornerà ad avere a disposizione Juan Cuadrado (che nel 2023 non ha ancora giocato per via dei problemi al ginocchio) e Adrien Rabiot, assente nel match di Coppa Italia vinto dai bianconeri contro il Monza. Ancora out Pogba e Vlahovic.