Juventus, Calvo nuovo capo dell'area calcio. Sotto di lui resta Cherubini

TORINO - Il nuovo capo dell'area tecnica juventina è Francesco Calvo . Lo annuncia la Juventus stessa con un comunicato ufficiale: «Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società) comunica la nomina di Francesco Calvo, già Chief of Staff della Società, quale Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino. Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini, il Women’s Football Director, Stefano Braghin, e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti».

Cosa succede adesso

In sostanza, dopo l'inibizione di Federico Cherubini, decisa venerdì dalla Corte d'Appello Federale, la Juventus ha coperto il ruolo con un dirigente in grado di ottemperare ai ruoli ufficiali (trattative di mercato o circostanze ufficiali, alle quali Cherubini non può partecipare), lasciando Cherubini nello stesso comparto del club. Cosa significa? Che il parere di Cherubini continua a essere fondamentale per le decisioni, così come il suo ruolo nelle pianificazioni strategiche, ma a livello ufficiale la Juventus sarà Calvo a rappresentare la Juventus e coordinare il lavoro dell'area tecnica.

E a fine stagione...

Francesco Calvo, finora, ha sempre coperto ruoli legati al marketing e al settore commerciale. Ed era tornato alla Juventus, nella scorsa stagione, proprio per occuparsi quei settori. Ora il suo ruolo cambia e diventa più prettamente legato alla gestione della squadra. Questo almeno fino a quando l'area tecnica non verrà modificata o riassettata, a fine stagione.