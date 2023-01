Juve-Atalanta, la frase di Vialli nello spogliatoio che emoziona il mondo juventino

TORINO - La scomparsa di Castano, poi quella prematura di Vialli, il pesantissimo ko a Napoli, le inchieste e i 15 punti di penalizzazione: è un momento difficile per la Juventus, chiamata questa sera a dare una risposta importante contro la lanciatissima Atalanta dell'ex Gasperini, reduce da 13 gol segnati in una settimana tra campionato e Coppa Italia. In casa bianconera c'è consapevolezza di come l'aspetto mentale, specie nei periodi più complicati, possa dare quel quid in più e trasformarsi in rabbia agonistica. Così, a pochi istanti dal big match in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium, all'interno dello spogliatoio bianconero campeggia una frase motivazionale, firmata proprio Gianluca Vialli.