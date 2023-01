Penalizzazione Juventus, Scanavino: "Sentenza ingiusta. Siamo pronti a tutto"

Scanavino: "Ex calciatori nella Juve? Pensiamo a vincere"

“Se in futuro ci sarà spazio per altre figure all'interno della società, come ex calciatori? Questa è una fase particolare, dobbiamo essere lucidi e darci delle priorità. Ci aspettiamo che arrivino parecchi punti dal campo. Superate queste fasi ci sarà una fase due e vedremo le figure".

