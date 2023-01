Juventus, Marchisio: "Le plusvalenze si fanno in due"

TORINO - Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus , nel corso di ‘90° Minuto’ ha analizzato il delicato momento vissuto dal club bianconero: “Le intercettazioni le abbiamo lette tutti, non è che uno vuole difendere la Juventus. Spero che ci siano indagini anche da altre parti per capire se è stato fatto da una parte sola o no".

Juventus, Marchisio sul caso plusvalenze

L'opinionista ha poi continuato: "Le plusvalenze vanno sempre fatte in due, vediamo più avanti cosa verrà fuori. Manca un principio contabile delicato, quindi l’invito è che chi di dovere possa lavorare il prima possibile per togliere questa difficoltà che vediamo non solo in Italia ma anche in Europa”.