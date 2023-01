Plusvalenze Juve, la difesa e l'intercettazione ignorata dalla Procura: "Non c'è dolo"

"No no, non c'è nessun intento…" e ancora: "Doloso no. Se loro quello stanno cercando non troveranno nulla, non troveranno nulla". A dirlo è Stefano Bertola, all'epoca dirigente preposto alle scritture contabili della Juventus, a quanto emerge da un'intercettazione a proposito delle presunte plusvalenze, che si colloca nel contesto dell'ispezione Consob, riferita a una conversazione del 15 luglio 2021. A evidenziarla è la memoria difensiva della Juve, presentata per il ricorso alla Corte Figc di venerdì scorso. La risposta è a Federico Cherubini, in una conversazione che inizia così da parte dell'allora manager responsabile dell'area di mercato della Juventus: "Ma secondo me, ecco dallo spirito sembra che quello che loro (ispettori di Consob, nda) cerchino è capire dove ci…come se ci sia stata una palese sopravvalutazione, come se tra le nostre carte ci fosse non so... guarda, Pjanic vale 20 ma lo vendiamo 50, come se ci fosse la consapevolezza di quell... io credo che questo... ogni volta che c'è stata l'attribuzione di un valore, ripeto può essere stata anche fatta in maniera più o meno corretta, non è che era così...".