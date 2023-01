La Juve ricorda Gianni Agnelli: vent’anni senza l’Avvocato

TORINO - Il 24 gennaio 2003 veniva a mancare l'imprenditore e presidente della Juventus Gianni Agnelli ed il club bianconero, in occasione dei 20 anni dalla scomparsa dell' Avvocato , ha reso omaggio sul suo sito. Agnelli ricoprì la carica di presidente della Juventus dal 1947 al 1954 e rimase nel mondo bianconero anche svolgendo diverse attività dirigenziali in qualità di presidente onorario, con cui poté mantenere la sua influenza sul club fino al 1994, anno in cui consegnò tali attività a suo fratello Umberto.

Juventus: "Gianni Agnelli è stato un’idea di amore sempre rinnovato per la sua Juve"

Nel comunicato vengono messe in risalto le qualità, soprattutto umane, del leggendario presidente ed il suo amore verso la squadra: "La leggenda di uno dei più grandi imprenditori che l’Italia abbia mai conosciuto, l’epopea di una delle personalità più poliedriche, affascinanti e rappresentative di un’intera nazione. Per noi, però, l’Avvocato era – e sarà per sempre – qualche cosa di più, nei fatti e nei modi. Gianni Agnelli è stato un grande Presidente, una guida, un faro, un esempio di stile, un’idea di amore sempre rinnovato per la sua Juve. Agnelli amava le sorprese: al telefono, con giocatori e allenatori, al campo, quando si presentava quasi sempre senza preavviso. E anche le sue frasi, i suoi commenti, sempre intelligenti, arguti e freschi erano sempre qualcosa di nuovo, su cui sorridere, e molto spesso riflettere - conclude - Sono passati 20 anni, ma l’Avvocato ci manca ogni giorno".