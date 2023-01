L'interista Fiorello difende la Juventus: "Le plusvalenze non sono solo un suo problema"

TORINO. «Che sia una sentenza ingiusta evidentemente non lo crediamo solamente noi della Juventus e i nostri tifosi, perché in questi giorni ho apprezzato - e per questo ringrazio - tifosi di altre squadre, gente che lavora nel calcio da tanto tempo, personaggi anche noti che partecipano a palinsesti televisivi o importanti format social , che hanno compreso assolutamente l’esagerazione e l’iniquità di queste decisioni. Io credo che abbiano compreso che la giustizia federale può comportarsi in modo sommario e ingiusto, e questo crea preoccupazione, perché oggi può succedere alla Juventus, domani può succedere anche a qualunque altra squadra». Così si era espresso Maurizio Scanavino , ad bianconero, sottolineando come l’impressione sulla sentenza che ha penalizzato di 15 punti la Juventus vada oltre il campanilismo tifoso, nell’opinione pubblica. Al di là della fede, la sentenza della corte di appello federale fa discutere in maniera trasversale, prova ne sia l’uscita televisiva di Fiorello, noto sostenitore interista . «Noi ci stringiamo attorno ai tifosi della Juventus perché alla fine chi paga sono sempre e solo i tifosi», ha detto nel corso della rassegna stampa di ieri mattina nella trasmissione Viva Rai2! (dal lunedì al venerdì, alle ore 7.15).

L'ironia di Fiorello e l'avvocato Briamonte

«Quello delle plusvalenze non è solo un problema della Juve. Come dice un proverbio romano “Il più pulito ha la rogna”. Vendevano i giocatori della Playstation come se fossero veri». Una difesa della Juventus, sulla quale poi il popolare conduttore ha ironizzato: «Qualcosa di simile avviene anche nel mondo dello spettacolo. Io tempo fa feci una telepromozione, ma non la dichiarai, e così feci una plusvalenza. Il problema è che poi mi levarono 15 punti di share. E così Viva Rai2! adesso al posto di fare il 30% di share, fa “solo” il 15%!». Chissà come mai..., ma la penalizzazione di 15 punti per la Juventus occupa non solo paginate di giornali ma anche ore di palinsesti televisivi e radio oltre che spazi enormi sul web. E così ieri, in radio, è intervenuto l’avvocato Michele Briamonte, ex legale della Juventus, durante la trasmissione ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento. L’avvocato è stato contattato, ovviamente, per intervenire sullo tsunami giudiziario che ha colpito il club bianconero. «La Juventus ha testimoniato sempre una grande resilienza nel corso della sua storia. A me, però, non convince l’argomento “è stata punita soltanto la Juventus”. Il perché è semplice: sono state raccolte dichiarazioni particolarmente indizianti e poi perché la natura della società, essendo quotata, prevede certi obblighi. Ai tifosi comunque risulta complesso capire perché se la Procura di Torino ha fatto l’indagine allora hai l’indizio e se un’altra Procura non indaga l’indizio non ce l’hai. La disparità che viene contestata di per sé è giusta, il problema è spiegare alle persone perché una Procura indaga e un’altra no».