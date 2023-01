Evra attacca: "State godendo, ma la Juve tornerà. Poi non venite a piangere"

Dopo quella dei giocatori e di alcuni ex come Marchisio e Chiellini, è arrivata un'altra reazione dal mondo bianconero dopo la clamorosa sentenza che ha colpito la Juventus negli ultimi giorni. A parlare è Patrice Evra che si è sfogato sui social, mettendo da parte la sua esuberanza e parlando a cuore aperto, come un vero juventino sa fare. Non ha messo foto o storie, ma ha preferito metterci la faccia e postare un video in cui fa un appello a tutti i gobbi veri, così li definisce, chiedendo di stare vicino alla squadra. Ma non solo, quelle di Evra sono parole dure contro quelli che stanno godendo (sempre parole sue) per questi punti di penalizzazione: ha ribadito più volte quale sia il dna della Juventus, sottolineando che anche stavolta il club bianconero risorgerà.