Juventus, crazy Pogba: canta sui social per il compleanno di Kaio Jorge

TORINO - In attesa del ritorno in campo, imminente a giudicare dalle parole di Max Allegri nel post-partita con l'Atalanta, Paul Pogba dà spettacolo sui social. In occasione del compleanno di Kaio Jorge, anche lui prossimo al completo recupero dopo il lunghissimo stop per infortunio e che compie oggi 21 anni, il centrocampista francese ex United intona - in una storia pubblicata sul proprio account Instagram - un 'Tanti auguri a te' in perfetto portoghese, scatenando le risate del giovane attaccante brasiliano.