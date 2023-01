Plusvalenze Juve, da Los Angeles a New York: i tifosi alzano la voce anche nel mondo

Comunicato Fan Club Juve del Nord America: il comunicato integrale

"Oggi dobbiamo fare fronte comune contro l'ultima decisione della "Giustizia Sportiva" di penalizzare la Juventus FC di 15 punti. Punire esclusivamente la Juventus, senza giurisprudenza, e scagionare tutti gli altri altri non sarà accettato dai Fan Club Ufficiali della Juventus del Nord America, Con la rappresentanza di 16 Fan Club ufficiali, la solidarietà e il sostegno sono fondamentali per denunciare lo stato attuale del calcio italiano. È in tempi come questi che dobbiamo rimanere uniti, sostenere e mantenere il nostro amore per la Juventus. Condividete i traguardi della squadra, impegnatevi più che mai su tutti i media. Seguite e connettetevi con altri Fan Club ufficiali della Juventus in tutto il mondo, abbonatevi e acquistate prodotti che vadano esclusivamente a beneficio della Juventus FC. Fate sentire la nostra presenza e la nostra voce. Facciamo sapere loro che dietro ai 23 guerrieri in campo, c'è un muro che si estende in campo, c'è un muro che abbraccia tutto il mondo pronto a proteggere e difendere. Più di ieri. Fino alla Fine. Sempre Forza Juventus".

I Fan Club che hanno firmato il comunicato sono quelli di: Vancouver, Toronto, Rose City, Silicon Valley, Hollywood, Beverly Hills, Los Angeles, San Diego, Honolulu, Salt Lake City, Dallas, Baltimora, Chicago, Empire State, New York, Westchester.