Juve, le ragioni del -15 e il nuovo fascicolo di Chinè: perché lunedì 30 gennaio è così importante

Giornata da circoletto rosso sul calendario, quella di lunedì. Una delle tante, per la verità, in casa Juventus, la cui agenda è piuttosto fitta di impegni tra vicende di campo e di extra-campo. Per il 30 gennaio, infatti, sono attese le motivazioni con cui la Corte d’Appello Federale giustificherà il colpo di mannaia inferto alle spalle alla classifica dei bianconeri. E, nelle stesse ore, si potrebbe chiudere l’altro fascicolo a cui sta attualmente lavorando il procuratore Chiné. Già, il fascicolo, al singolare. Secondo le ultime indicazioni dagli ambienti federali, infatti, tutto quello che non è stato giudicato venerdì scorso (per la terza volta dopo le prime due assoluzioni, è sempre bene ricordarlo) confluirà in un solo faldone. Contenente, dunque, il materiale che riguarda la ribattezzata “manovra stipendi” e i supposti mandati fittizi ad agenti, ma anche le plusvalenze che non hanno fatto parte del primo blocco d’inchiesta e che rientrano nell’indagine sulle partnership con altri club. Il campo si allarga, dunque, ma al centro del villaggio resta sempre e soltanto la Juventus: la Procura Federale, lo scorso 22 dicembre, annunciava infatti l’apertura di un “un nuovo procedimento disciplinare nei confronti della società Juventus e di altre società professionistiche”, senza sentire l’esigenza di scendere nel dettaglio per queste ultime.