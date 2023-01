La giustizia a tappe stravolge una Serie A che è senza classifica!

TORINO - Signore e signori, tifose e tifosi, il caos è servito. Niente di “alto”, sia chiaro, nulla a che vedere col disordine universale della materia precedente al cosmo sul quale dissertavano i filosofi antichi. Qui si parla del caos della Serie A, con annessi e connessi derivanti dalla clamorosa e pesantissima sentenza di venerdì della Corte federale d’Appello che ha stravolto la classifica. Il problema, però, è che siamo solo all’antipasto di un campionato destinato a vivere picchi emotivi da montagne russe, con inevitabile possibilità finale più che prevedibile per i deboli di stomaco... L’elenco degli appuntamenti con la giustizia, a stagione in corso, è lunghissimo. E così la credibilità di questo campionato è di fatto evaporata il 20 gennaio quando la terza in classifica è precipitata a metà graduatoria. Veniamo così all’agenda fitta di impegni di cui i tifosi di calcio dovrebbero dotarsi per rendersi conto se ciò che stanno vedendo è destinato ad essere reale a lungo o no: se insomma ciò che i loro occhi avevano magari ammirato allo stadio prendendosi un mare di freddo resisterà oppure sta per essere cancellato con un colpo di spugna tavolino. Siamo arrivati a questo punto.