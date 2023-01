Juventus, Cabrini: “Battere le avversità, il nostro dna. Il club non cambierà mai proprietà”

La società non deve mollare e la squadra?

«Le vicissitudini societarie non devono condizionare le prestazioni di squadra, le partite che la Juventus è chiamata a giocare in campionato. I giocatori devono pensare a fare i professionisti, non farsi distrarre da cose che non li riguardano direttamente, se non per la nuova classifica. Devono pensare solo a giocare a calcio, a vincere. Non devono mai dimenticare che indossano la maglia bianconera della Juventus. E non è da tutti...».

Pensa che questa nuova penalizzazione possa far nascere un nuovo orgoglio?

«La Juventus è abituata a pensare sempre in grande. È abituata a guarda avanti per tornare competitivi e raggiugnere subito grandi risultati. Credo che sia la stessa filosofia degli uomini che oggi sono al comando».