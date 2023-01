Juventus-Monza, Allegri in conferenza stampa: segui la diretta

TORINO - Tutto pronto per il girone di ritorno della Serie A, con la Juventus chiamata all'impresa per recuperare il gap con la zona Europa a partire dalla prossima sfida dello Stadium contro il Monza. All'andata arrivò un sorprendente 1-0 con il tencico Palladino, all'esordio sulla panchina dei brianzoli, capace di incastrare i bianconeri con una rete di Gytkjaer e soprattutto facendo rimediare un rosso a Di Maria alla metà del primo tempo. La piccola rivincita per Allegri è arrivata agli ottavi di Coppa Italia con un successo targato Federico Chiesa, ma è la gara in arrivo quella che conta di più. Il tecnico bianconero tra poco parlerà in conferenza stampa per presentare il match.