Juventus-Monza, Allegri: “Bisogna ottenere i punti per la salvezza, altrimenti ci facciamo male”

Juventus-Monza, Allegri su Milik, Vlahovic e Kean

"Non ci si può far infilare a difesa schierata: dobbiamo lavorare, perché ci entrano dentro troppo facilmente. Io so solo che noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo: chi non è in grado di fare questo è normale che stia fuori. Noi abbiamo Coppa Italia, Europa League, oltre al campionato. Dico sempre che abbiamo fatto 38 punti, ma dopo la batosta di oggi i ragazzi devono capire che ne abbiamo 23. Ora dobbiamo ricompattarci e pensare alla partita con la Lazio che è da dentro o fuori. Non ci sono partite prioritarie e altre no, sennò si entra in un vortice da cui non si esce più. Abbiamo preso 10 gol in 3 partite e questo non deve più accadere. Milik? Ha sentito tirare e starà fuori per un po'. Ora ci sono Vlahovic e Kean, anche se non ha fatto una grande partita oggi come tutti: abbiamo gente che può fare bene. Non avevamo ancora perso in casa, contro una buona squadra, ben organizzata, ma agevolata da noi, perché non si possono prendere due gol con questa facilità", conclude Allegri.