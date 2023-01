Juventus, grande successo per il Village a Jakarta: c'è anche Davids!

"È una sensazione fantastica essere qui a Jakarta con la Juventus, sono molto contento di poter trascorrere del tempo con i tifosi bianconeri in Indonesia, un Paese che ho visitato più volte e che mi lascia sempre dei bei ricordi". Con queste parole il campione olandese Edgar Davids , bianconero dalla stagione 1997/1998 alla stagione 2003/2004, ha dato il via all’evento organizzato dalla Juventus che si è svolto al Lippo Mall Kemang di Jakarta dal 27 al 29 gennaio. Un evento iniziato con la cerimonia d’apertura nella giornata di venerdì e che è proseguito con tantissime attività dedicate ai tantissimi tifosi di fede juventina.

Juventus, l'entusiasmo dei tifosi a Jakarta

I sostenitori bianconeri presenti, infatti, hanno avuto la possibilità di vedere da vicino i trofei vinti dal Club, provare l'emozione di sedersi al desk della Press Room Conference, scattare una foto alla replica dello spogliatoio della Juventus sedendosi al posto dei nostri campioni, visionare il nostro merchandising, giocare al videogame FIFA in una zona dedicata e testare le proprie abilità in una postazione drill e di calcio biliardo, ma soprattutto durante i Meet & Greet svoltisi in questi tre giorni hanno avuto modo di vedere dal vivo la leggenda Edgar Davids che si è prestato a foto, video, autografi e selfie, interagendo da vicino con fans e media presenti.