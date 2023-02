Plusvalenze Juve, il dubbio di Coccia: "Ma perché 15 punti? Non viene spiegato!"

«Non può perché né la Federcalcio né il Coni prevedono nei loro statuti, e quindi acconsentirebbero, di andare a un arbitrato. Spiego meglio: il Tas è un’istituzione arbitrale e come tale si basa sul fatto che le parti accettino che il procedimento abbia luogo sulla questione controversa. C’è un sistema italiano messo in piedi che funziona: prevede due gradi di giudizio e la “Cassazione”, ovvero il Collegio di Garanzia. Se la Figc accettasse, ammetterebbe che il sistema nazionale predisposto non è adeguato».

Quali sono i casi che possono andare al Tas?

«I casi di doping per gli atleti di rilevanza internazionale. E non solo, anche per le norme sul fair play finanziario. Tutti i club che si iscrivono alle Coppe europee accettano lo statuto e i regolamenti di Uefa e Fifa che prevedono come istanza di appello di rivolgersi al Tas. Per le altre materie non è previsto nei regolamenti federali e del Coni l’appello al Tas: senza questo, manca il presupposto giuridico e il consenso delle parti per andare al tribunale di Losanna».

Anche per Calciopoli non si andò al Tas?

«Le racconto un retroscena perché all’epoca ero vice commissario della Federcalcio. Mi arrivò una telefonata del presidente della Juventus Cobolli Gigli che mi chiese se la Figc era d’accordo per andare al Tas: dopo essermi consultato con l’allora commissario gli risposi che non era previsto dai regolamenti e che serviva un accordo ad hoc tra le parti che non ci fu. Come fu escluso allora tendo a pensare che venga escluso anche adesso perché è come se la Federcalcio dichiarasse pubblicamente che non segue i propri regolamenti. L’impedimento politico è fondamentale, ma c’è poi anche l’aspetto economico: con Calciopoli c’erano una cinquantina di deferiti e il procedimento avrebbe avuto un costo assai oneroso per la Figc».