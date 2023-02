Juventus-Lazio, Allegri: "Pogba ha un problema al flessore, non ci sarà"

TORINO - "Il ko col Monza? I giocatori erano dispiaciuti e arrabbiati. Domani è un’altra competizione però, bisogna concentrarsi su questa gara difficile contro una squadra che sta facendo ottime cose. È una partita secca e andrà giocata con questi canoni". Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, cui ieri è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto Luca Pellegrini, in programma in gara unica all'Allianz Stadium di Torino: “Siamo ripartiti da poco, abbiamo fatto poche gare dopo due mesi di sosta. Non ho ancora deciso niente per domani, devo fare alcune valutazioni. A parte Bonucci che è ancora fuori l’unico che non sarà disponibile per un indolenzimento ai flessori è Pogba. Purtroppo quando sei fuori da tanto e alzi il livello d’intensità vengono fuori dei dolori. I giocatori quando rientrano da tanti mesi per un infortunio si fa fatica, ci vuole un po’ di pazienza. Pogba ha avuto qualche indolenzimento, ci vuole un po’ di tempo. Magari fra qualche settimana sarà in condizioni ottimali. Mi aspetto un contributo da un giocatore che da aprile ha fatto solo 45 minuti con la Juventus. C'è bisogno che il suo ginocchio si riassesti e bisogna navigare a vista. Da qua alla fine bisognerà sfruttarlo nel miglior modo possibile”.