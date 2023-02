Juventus, ecco la lista ufficiale per l'Europa League

TORINO - C'è ancora un campionato in cui dover combattere, ma anche una Coppa Italia e un'Europa League dove la Juventus può e deve andare fino in fondo. Sarà una stagione ancora lunga e ricca di impegni per la squadra di Massimiliano Allegri.

Juve, verso il Nantes

In vista della doppia sfida con il Nantes in programma nel mese di febbraio in corso (andata il 16 all'Allianz Stadiium di Torino, ritorno il 23 in Francia), Allegri ha comunicato ufficialmente la lista di giocatori che faranno parte della rosa per l'inizio dell'avventura nella seconda coppa europea.