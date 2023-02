Juventus, da Del Piero a Vidal e Zidane: i migliori gol alla Lazio in Coppa Italia VIDEO

La Juventus di Allegri riceve la Lazio di Maurizio Sarri all'Allianz Stadium per i quarti di finale di Coppa Italia. La vincente della sfida di Torino affronterà poi l'Inter in semifinale. Bianconeri e biancocelesti si sono affrontati 24 volte in Coppa Italia, con la Vecchia Signora leggermente avanti nel bilancio dei precedenti con nove successi a otto (sette pareggi). In queste sfide nel torneo nazionale contro la Lazio, la Juventus ha realizzato tantissimi gol. Alcuni più importanti di altri, da Zidane a Del Piero, da Vidal a Bonucci: ecco un video con i migliori gol dei bianconeri ai biancocelesti in Coppa Italia.