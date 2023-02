Juve, Vlahovic e Chiesa finalmente insieme! La prima volta contro la Lazio

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic , dalla maglia Viola a quella della Juve , di nuovo insieme 853 giorni dopo . L'ultima partita giocata insieme a Firenze risale al 2 ottobre 2020 , in occasione della sfida tra Fiorentina e Sampdoria. Ma da quando sono arrivati entrambi a Torino non hanno mai giocato insieme a causa degli infortuni : questa sera nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio potrebbe essere la prima volta.

Chiesa e Vlahovic, perché non hanno mai giocato insieme con la Juve

5 ottobre 2020: Federico Chiesa arriva alla Juventus. 28 gennaio 2022: Dusan Vlahovic è della Juventus. Ma perché Vlahovic e Chiesa non hanno mai giocato insieme finora? Tutta colpa degli infortuni. L'esterno azzurro si è rotto il crociato nella sfida contro la Roma, il 9 gennaio 2022, esattamente diciotto giorni prima dell'approdo del serbo in bianconero. Prima di guarire del tutto, Chiesa ha dovuto affrontare una lunga riabilitazione e finalmente dieci mesi dopo il grave infortunio ha potuto riassaporare il campo: era il 6 novembre 2022 quando Chiesa ha giocato 6 minuti nella sfida contro l'Inter. E Vlahovic? Il caso ha voluto che l'attaccante serbo si infortunasse proprio due partite prima del ritorno in campo di Chiesa (è stato sostituito contro l'Empoli per un problema agli adduttori). Ma il destino beffardo non si è arreso e ha continuato a remare contro i due amici. Dusan, dopo aver superato la pubalgia, è rientrato nella sfida contro il Monza, il 29 gennaio 2023. E Chiesa? Ironia della sorte, proprio per la gara contro i brianzoli, Allegri ha dovuto rinunciare all'esterno azzurro a causa di un affaticamento muscolare.