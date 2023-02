Juve-Lazio, Bremer: "Siamo di alto livello. Per i problemi extra-campo c'è la società"

TORINO - "Sono contento per il gol e per aver passato il turno. Ci siamo parlati e compattati, non potevamo fare ancora male come con il Monza. Noi dobbiamo pensare al campo, la società pensa ai problemi extra-campo. La Juve è una squadra di alto livello e dobbiamo pensare a fare più punti possibili, poi vediamo dove siamo. Dobbiamo continuare su questa strada". Gleison Bremer, match winner del quarto di finale di Coppa Italia vinto di misura dalla Juventus con la Lazio, è intervenuto ai microfoni di Mediaset.