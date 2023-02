Allegri, la scossa Juve e un Vlahovic da rimettere in sesto

TORINO - Il successo sulla Lazio ha ridato slancio alla Juventus. Ne parliamo con Marco Bo dalla redazione: «Dopo il -15, la botta dell'inchiesta e le mille previsioni negative, non è facile concentrarsi sul campo, isolandosi dal contesto. Max Allegri sta cercando di unire il gruppo, chiedendo a tutti di dare il massimo. E chi non se la sente... la Coppa Italia, poi, può essere la via più semplice per conquistare un posto in Europa League. Battendo la Lazio, in questo febbraio frizzante, i bianconeri si sono regalati la doppia sfida con l'Inter puntando alla finale. Non ha altre possibilità la Juve, in questo momento: deve guardare partita dopo partita, cercando di ottenere il massimo in campionato anche in prospettiva ricorso al Coni».