Plusvalenze Juve, i club ufficiali del mondo si uniscono: comunicato durissimo

I tifosi della Juventus non restano immobili e intendono continuare a far sentire la loro voce dopo la tempesta giudiziaria che si sta abbattendo sul club, che ha conosciuto il suo apice, per il momento, con i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d'Appello federale. Il primo comunicato unitario degli Juventus Club italiani e mondiali era atteso da giorni ed è arrivato nella serata di venerdì. Parole dure e molto chiare, a partire dal titolo: "Dal vuoto normativo al 'pieno afflittivo'. Un'unità raggiunta adesso, un fronte comune per opporsi a quanto sta avvenendo alla Juventus.

"Sanzione ingiustificata e ingiustificabile" I redattori del comunicato sottolineano l'"applicazione distorta del diritto sportivo", la "violazione dei più basilari principi di diritto! quali "giusto processi, legalità e diritto al contraddittorio", l'"utilizzo parziale di atti privi di qualsiasi valore probatorio come prove aventi addirittura valenza confessoria" e "l'applicazione di una norma generale laddove sussiste(...) una norma specifica che prevede la sanzione dell'ammenda con diffida". I tifosi bianconeri si dicono "uniti nel confermare le azioni già poste in essere" e si dichiarano pronti "a percorrere ogni strada possibile e lecita" e a continuare con la disdetta dei contratti con le pay tv, "favorendo una massiccia presenza allo Stadium per far sentire la nostra vicinanza alla squadra".

Le iniziative Negli ultimi giorni si erano susseguite proteste e iniziative: i 359 Juventus Official Fan Club in Italia si erano esposti con durissimi comunicati nei confronti delle istituzioni calcistiche italiane, ricevendo subito l’appoggio anche degli altri fan club presenti in Europa, Asia e Oltreoceano. Nella mattinata di mercoledì , su tre quotidiani, Libero, La Verità e Il Giornale, è apparsa una pagina che recita: “Giù le mani dalla Juventus” - firmato “Ottomilioni”, un committente che non si è ancora rivelato. Anche se dalla firma però si può intuire un chiaro riferimento al numero sterminato dei tifosi bianconeri presenti in Italia, che secondo una ricerca periodica multicliente “Sponsor Value” di Stage Up e Ipsos, nata nella stagione sportiva 2000/2001 e considerata l’auditel degli eventi sportivi e spettacolistici italiani, ammonterebbe proprio a 8.056.000.