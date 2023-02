Plusvalenze Juventus, il comunicato del Collegio di garanzia: "Sandulli parla a titolo personale"

In una nota il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni risponde così alle dichiarazioni dell'avvocato Piero Sandulli: "In merito ad alcune dichiarazioni sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della Figc, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa, si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state rilasciate a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti". Il riferimento è ad alcune dichiarazioni rilasciate dall'allora presidente della Corte d'appello federale ai tempi di Calciopoli, secondo il quale, nella vicenda dei -15 punti comminata alla Juventus per il caso-plusvalenze, "con le nuove valutazioni della Consob queste irregolarità sono state acquisite. La Consob è intervenuta perché la Juve è quotata in Borsa. Fa un’analisi più accurata dei bilanci: sono controlli più ampi rispetto alle società non quotate. Questo è il motivo per cui c’è stato un accertamento ulteriore nei confronti della Juve e non delle altre società per le quali non è stata riscontrata nessuna ulteriore ipotesi di illecito”.