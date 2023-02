Juve Women: benedetta poule, ma così si rischia anche la Champions

Parlare di crisi sarebbe ingeneroso nei confronti di chi dal 2017, anno della fondazione della sezione Women, domina in lungo e in largo in Italia. Ma che qualcosa non funzioni nella Juventus è palese non soltanto perché nella sua storia al femminile il club bianconero non era mai sprofondato a -8 dal primo posto in campionato. Benedetta poule scudetto, ci sarebbe da aggiungere, perché la nuova formula a dieci squadre, con un prolungamento che porterà le prime 5 classificate della stagione regolare a giocarsi il titolo, consentirà alla Juventus di avere qualche partita in più per cercare una rimonta non impossibile per chi ha rivoluzionato il concetto stesso di possibile del calcio femminile.